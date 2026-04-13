女子プロゴルファーの桑木志帆（23）が4月9日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】小祝さくら、ハワイの海で「とても楽しかった」！先輩ゴルファーらと海外を満喫する姿に1万いいね超の反響 投稿されたのは、ゴルフアパレルブランド「LOUDMOUTH」とベティちゃんのコラボウェアに身を包んだ桑木の姿。コラボバッグを持ち「派手かわいいの大優勝すぎてテンション上がるしコースでも絶対