本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で先発登板し、4回94球で5安打6奪三振5四球2失点だった。チームは2-5で敗れ、今季2敗目を喫した。ダルトン・ラッシング捕手は試合後、制球難に苦しんだ投球に言及した。ラッシングは、ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後インタビューに登場。「彼の球がどのように決まっていたと見ていたか