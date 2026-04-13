自転車の安全運転意識を高めてもらおうと、きょう富山市の中学校で、スタントマンが事故を再現する交通安全教室が開かれました。この教室は、通学などで自転車を利用する機会が多い中学生を対象に、県警察本部がＪＡ共済連富山と連携して毎年開いています。きょうはスタントマンが、手放し運転や並走運転など、事故が起こりやすいシーンを生徒たちの目の前で再現し、スタントマンが実際に転倒すると生徒たちは驚きの声をあげ