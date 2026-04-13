プロ野球・巨人は13日、海外向けの情報発信を強化すると発表。増加する訪日外国人に向け、東京ドームで行われる巨人戦の観戦の魅力を積極的に広めていくことを明かしました。具体的に行われるのは、球団公式サイト英語版ページの整備や、英語版インスタグラムの開設。加えて、30日まで羽田空港の第3ターミナル到着コンコース(入国審査前)にサイネージ広告が掲出されるとのことです。英語版ページの整備では、チケット購入までの導