プロ野球・巨人は13日、海外向けの情報発信を強化すると発表。増加する訪日外国人に向け、東京ドームで行われる巨人戦の観戦の魅力を積極的に広めていくことを明かしました。

具体的に行われるのは、球団公式サイト英語版ページの整備や、英語版インスタグラムの開設。加えて、30日まで羽田空港の第3ターミナル到着コンコース(入国審査前)にサイネージ広告が掲出されるとのことです。

英語版ページの整備では、チケット購入までの導線が分かりやすくなり、外国人の方が利用しやすい設計に進化。また「HOW TO ENJOY」という新設のコンテンツが用意され、日本の野球観戦に慣れていないインバウンド観光客に向けて、応援方法や観戦の流れ、球場内外の楽しみ方などが紹介されています。

近年では球場に外国人観光客の姿も増加。日本野球独特の応援文化など、メジャーとは異なる観戦スタイルの体験が、東京の滞在体験の一つとしての注目されることに期待が寄せられます。

今後は、観戦を起点とした周辺観光や飲食との連携も視野に入れ、滞在中の回遊性向上と消費機会の創出を図っていくとのこと。さらに英語圏だけではなく、台湾や韓国など野球熱の高い国・地域をターゲットとしたアプローチや、訪日需要の高いアジア地域への情報発信も戦略的に強化していくことが明かされました。