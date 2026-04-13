全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、初日3日間でシリーズ史上歴代No.1となる観客動員231万人、興行収入35億円を記録した。

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原作者・青山剛昌によるコミックスが108巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超える『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像』は興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。

劇場版最新作となる第29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、コナン史上最大規模となる全国526館（うち通常上映382館、IMAX 62館、MX4D 11館、4DX 61館、Dolby Cinema 10館）にて公開された（4月17日より通常上映383館、IMAX63館となり528館にて上映予定）。事前試写会を一切行わず、公開日となる10日0時より全国10都道府県25劇場にて開催された「限界突破！風の世界最速上映」で幕を開けた本作。翌11日には、主人公・江戸川コナン役の高山みなみ、メインキャラクター・萩原千速役の沢城みゆきら声優陣に加え、ゲスト声優として参加した横浜流星と畑芽育による公開記念舞台挨拶も実施された。

初日3日間でシリーズ史上歴代No.1の観客動員と興行収入を記録した本作。4月10日の観客動員は73万9504人、興行収入は1億3552万9300円、4月11日の観客動員は82万3195人、興行収入は12億4914万9600円、4月12日の観客動員は75万5310人、興行収入は11億1745万8900円という結果になった。3日間では観客動員数計231万8009人、興行収入は35億213万7800円となっている（IMAX 62館、MX4D 11館、4DX 61館、Dolby Cinema 10館を含む）。前作の『名探偵コナン 隻眼の残像』（興収147.4億円）対比で101.8%を記録した。

このヒットを受けて、ティーチイン付き舞台挨拶の実施が決定。時期はゴールデンウィークの予定となり、さらにその模様が全国の劇場へ生中継されることも決定した。

（文＝リアルサウンド映画部）