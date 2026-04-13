■クマ駆除活動中にケガ 【画像】ヘリコプターによる救助の様子 12日の午後、山形市の山中でクマの駆除活動にあたっていた60歳の女性が、転倒して動けなくなる事故がありました。女性は助けに入った救助隊とともに山中で一夜を過ごしましたが、13日の早朝、ヘリコプターによって救助されました。 女性は移動中に足を滑らせたとみられ、斜面から20メートル下に滑落したということがわかりました。 女性が動け