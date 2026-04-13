ことしの水俣病犠牲者慰霊式に奉納されるプレートが完成し、報道陣に公開されました。奉納プレートのイラストを制作したのは水俣市の水俣第二中 1年・松田光永さん、袋中 3年・阿多華凜さん、そして会見には欠席でしたが水俣第二中 3年・姫野仁甫さんの3人です。149点の中から選ばれました。 このイラストはプレートにして5月1日に行われる水俣病犠牲者慰霊式で奉納されます。■水俣市・袋中学校3年・阿多