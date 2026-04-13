圧巻のボール奪取、高い強度のデュエル、推進力あるドリブル。佐野海舟の武器はそれだけじゃない。『DAZN』の公式Xが、現地４月12日に行なわれたブンデスリーガ第29節・フライブルク戦でのワンシーンをピックアップ。マインツの背番号６は、右サイドでシェラルド・ベッカーが狙っていたスペースに、ハーフウェーラインから正確無比なダイレクトパスを通してみせた。 「視野の広さも一流 佐野海舟 DFの背後へ 一本のダイレク