25歳日本代表「最近やばすぎるぞ」。視野の広さも一流！ 決定機演出のダイレクトパスに「驚くべき」などの声
圧巻のボール奪取、高い強度のデュエル、推進力あるドリブル。佐野海舟の武器はそれだけじゃない。
『DAZN』の公式Xが、現地４月12日に行なわれたブンデスリーガ第29節・フライブルク戦でのワンシーンをピックアップ。マインツの背番号６は、右サイドでシェラルド・ベッカーが狙っていたスペースに、ハーフウェーラインから正確無比なダイレクトパスを通してみせた。
「視野の広さも一流 佐野海舟 DFの背後へ 一本のダイレクトパスで決定機演出！」と綴られ、プレー動画が公開されたこの投稿には、「驚くべき」「ワンタッチできれーにすぐ出してくれると嬉しいよね」「最近やばすぎるぞ」「マジで佐野海舟やばすぎる」といった声があがった。
森保一監督が率いる日本代表でも不可欠な存在になりつつある25歳のボランチは日々、進化しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】見えてるし、そこに出せる！ 佐野海舟の絶品ダイレクトパス
『DAZN』の公式Xが、現地４月12日に行なわれたブンデスリーガ第29節・フライブルク戦でのワンシーンをピックアップ。マインツの背番号６は、右サイドでシェラルド・ベッカーが狙っていたスペースに、ハーフウェーラインから正確無比なダイレクトパスを通してみせた。
「視野の広さも一流 佐野海舟 DFの背後へ 一本のダイレクトパスで決定機演出！」と綴られ、プレー動画が公開されたこの投稿には、「驚くべき」「ワンタッチできれーにすぐ出してくれると嬉しいよね」「最近やばすぎるぞ」「マジで佐野海舟やばすぎる」といった声があがった。
森保一監督が率いる日本代表でも不可欠な存在になりつつある25歳のボランチは日々、進化しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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