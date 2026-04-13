JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」で、各ショップの店長101人による本音の投票企画「イチ推しBEST10〜お弁当部門〜」の結果が発表された。ゴールデンウィークの行楽需要が高まる中、東京駅限定で販売される弁当の中から、現場を知り尽くした店長たちが“本当におすすめしたい一品”を選出。芸能人のロケ弁として知られる名店のカレーをはじめ、厚切り牛たんや老舗洋食店のハンブルグステーキ弁当など、東京駅ならで