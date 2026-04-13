「マンモス貨物機」アメリカのマンモス・フレイターズは2026年4月、「ボーイング777-200LRMF」がFAA（アメリカ連邦航空局）から、新型機の実用化に不可欠な認証である「型式認証」を取得したと発表しました。この機体は、どのようなものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「マンモス貨物機」全貌ですボーイング777-200LRMFは旅客機「777-200LR」をベースに同社独自の改造を加え貨物機としたものです。型式末尾に加えられた