開催：2026.4.13 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 6 - 1 [アストロズ] MLBの試合が13日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するアストロズの先発投手はコディ・ボルトンで試合は開始した。 1回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 3球目を打ってセンターへのタイムリー