開催：2026.4.13

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 6 - 1 [アストロズ]

MLBの試合が13日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとアストロズが対戦した。

マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するアストロズの先発投手はコディ・ボルトンで試合は開始した。

1回裏、5番 ランディ・アロザレーナ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 HOU

2回裏、3番 フリオ・ロドリゲス カウント3-1から押し出しの四球でマリナーズ得点 SEA 2-0 HOU

3回裏、9番 コール・ヤング カウント3-0から押し出しの四球でマリナーズ得点 SEA 3-0 HOU、1番 ブレンダン・ドノバン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでマリナーズ得点 SEA 4-0 HOU

5回表、7番 ヤイネル・ディアス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 SEA 4-1 HOU

6回裏、6番 ルーカス・レイリー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 6-1 HOU

試合は6対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのローガン・ギルバートで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はアストロズのコディ・ボルトンで、ここまで0勝1敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 07:48:21 更新