20年以上愛される「スクライド」ストレイト・クーガー役の津久井教生さん発売されていてそのクオリティーの高さにすごいなぁ〜って思っていたストレイト•クーガーのフィギュア自分で組み立てるバージョンが私の元に届きました♪嬉しくって笑顔と真顔バージョンの写真を撮ってしまいました〜♡キャラクターがフィギュアになるのはやっぱり声優として嬉しいですね♪4月9日、Xにこんなポストをしたのは、声優の津久井教生