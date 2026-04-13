アップルの「折りたたみiPhone」と「iPhone 18 Pro／Pro Max」のダミーモデルとされる画像がインターネットで飛び交っています。 ↑初の折りたたみiPhoneはパスポートみたい？（画像提供／ソニー・ディクソン） 著名リークアカウントのソニー・ディクソン氏が共有した今回の画像。注目すべきは折りたたみiPhoneで、かなり横長の「パスポート型」のデザインとなっていることがわかります。また、本体背面にはデュアルカメラが