アップルの「折りたたみiPhone」と「iPhone 18 Pro／Pro Max」のダミーモデルとされる画像がインターネットで飛び交っています。

↑初の折りたたみiPhoneはパスポートみたい？（画像提供／ソニー・ディクソン）

著名リークアカウントのソニー・ディクソン氏が共有した今回の画像。注目すべきは折りたたみiPhoneで、かなり横長の「パスポート型」のデザインとなっていることがわかります。また、本体背面にはデュアルカメラが搭載されるようです。

この折りたたみiPhoneは、iPhone 18 Proのようなユニボディデザインを採用していません。金属ボディにワイヤレス充電用のガラスパーツを埋め込んだような形跡も見られません。背面とカメラ台座の間に区切りがないことから、「iPhone Air」のようにデバイスの背面全体がガラスで作られている可能性があります。

一方、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは、小さくなった「ダイナミックアイランド（Dynamic Island）」を除けば、前モデルとほぼ同じ外観をしています。

今回のダミーモデルが正確なら、折りたたみiPhoneはかなりコンパクトになりそうです。

Source: MacRumors

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