きょう13日(月)は、西日本では大陸から日本の南にのびる前線の影響で雲が広がりやすく、九州を中心に雨の降る所があるでしょう。また、北海道では上空の気圧の谷が通過する影響で、日中はにわか雨や雷雨となる所がある見込みです。そのほかの地域では天気の崩れはなく、広く青空が広がるでしょう。最高気温は全国的に平年より高いところが多く、晴れる地域では広い範囲で5月並みの陽気となる見込みです。特に内陸部を中心に気温が