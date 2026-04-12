コーヒーの実を摘むミドファームの道仙信也さん＝和歌山県日高川町人口約8700人の和歌山県日高川町で、1人の移住者がコーヒー農園を開き、1月、初収穫を迎えた。看護師と兼業で農園を営む道仙信也さん（41）は「コーヒーを、梅やミカンのような和歌山を代表する特産品にしたい」と意気込む。（共同通信＝寝占泰志）県中部に位置する日高川町。コーヒー農園「ミドファーム」の周囲には、ミカン畑や田んぼが広がる。約300ヘクタ