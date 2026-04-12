日々のルーティンに少しの刺激を加える、ひらがな穴埋めパズルに挑戦してみませんか？今回は、精神的な支えから物理的な輝きまで、多岐にわたる言葉をそろえました。4つの空欄をすべて埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、多角的に推測してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□えんたい□□□□ごんに□□だちヒント：スポーツの試合など