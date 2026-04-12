国会報告です。共産党の白川容子さんに聞きました。 【写真を見る】【国会報告】白川容子さん(共産・参)「終戦を約束をさせるということが本当に必要に」中東情勢を受けて ー26年度の予算が年度をまたぎましたが成立しました。ここまでの衆参両院での審議、どのようにご覧になりましたか。（白川容子氏）「そうですね、年度内成立ということで高市首相がかなりこだわりましたので、衆議院ではもうかなりの時間短縮で進め