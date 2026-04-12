12日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：25）では、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄による熱血授業を届ける。【番組カット】夫婦共演！「マネーリテラシー」の授業を聞く後上翔太＆横山由依林修先生が“時代のカリスマ”から教えを請う大人気企画「熱血授業」。今回の講師は、おなじみのギャグ「ブラジルの人聞こえますかー！」で知られるサバンナ・八木真澄。実は銀行員でも取得が難しい合格率12％（学科試験）の超