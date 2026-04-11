上白石萌音の歌手デビュー10周年を記念したWOWOWの連続特集が決定した。【写真】「お風呂場でラップを練習しました」第2弾アーティストとして発表された上白石萌音俳優としてドラマ、映画、アニメなどで活躍する一方、歌手としても多彩な活動を展開してきた上白石は、2016年にデビューし今年で10周年を迎えた。WOWOWでは、上白石のこれまでのライブの軌跡をたどる特集を6ヶ月連続で放送・配信する。ビルボードライブのような