上白石萌音、歌手デビュー10周年を記念したWOWOW連続特集 10周年ライブもアンコール放送
上白石萌音の歌手デビュー10周年を記念したWOWOWの連続特集が決定した。
俳優としてドラマ、映画、アニメなどで活躍する一方、歌手としても多彩な活動を展開してきた上白石は、2016年にデビューし今年で10周年を迎えた。WOWOWでは、上白石のこれまでのライブの軌跡をたどる特集を6ヶ月連続で放送・配信する。
ビルボードライブのようなステージとの距離が近い空間から、日本武道館の大舞台、全国ツアーまで、さまざまな会場、スタイルのライブを通して、その柔らかく温かな歌声を届ける内容となる。
11日に生中継された10周年記念スペシャルライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 』も、6月にアンコール放送・配信が予定されている。
■『Mone Kamishiraishi ONLINE LIVE 2020 「i note」』
5月5日（火・祝）午後8：00
■『Mone Kamishiraishi 「yattokosa」 Tour 2021』
6月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi 「yattokosa」 Tour 2022』
6月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 』
6月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi 2023 at BUDOKAN』
7月放送・配信予定
■『Billboard Live 15th Anniversary Premium Live』
7月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi 「yattokosa」Tour 2023』
8月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi “yattokosa” Tour 2024-25 』
8月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi Special Live 105』
9月放送・配信予定
【写真】「お風呂場でラップを練習しました」第2弾アーティストとして発表された上白石萌音
俳優としてドラマ、映画、アニメなどで活躍する一方、歌手としても多彩な活動を展開してきた上白石は、2016年にデビューし今年で10周年を迎えた。WOWOWでは、上白石のこれまでのライブの軌跡をたどる特集を6ヶ月連続で放送・配信する。
ビルボードライブのようなステージとの距離が近い空間から、日本武道館の大舞台、全国ツアーまで、さまざまな会場、スタイルのライブを通して、その柔らかく温かな歌声を届ける内容となる。
■『Mone Kamishiraishi ONLINE LIVE 2020 「i note」』
5月5日（火・祝）午後8：00
■『Mone Kamishiraishi 「yattokosa」 Tour 2021』
6月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi 「yattokosa」 Tour 2022』
6月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 』
6月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi 2023 at BUDOKAN』
7月放送・配信予定
■『Billboard Live 15th Anniversary Premium Live』
7月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi 「yattokosa」Tour 2023』
8月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi “yattokosa” Tour 2024-25 』
8月放送・配信予定
■『Mone Kamishiraishi Special Live 105』
9月放送・配信予定