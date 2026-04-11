Illustration：たん旦ClariSの30thシングル「Revive」が5月27日(水)に発売されることが決定した。本楽曲はTVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマとなっている。『勇者のクズ』は単行本シリーズ1〜8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品で、アニメは2026年1月より第1クールが放送された