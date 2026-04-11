長野五輪を支えた“遺産”が無料開放へ！長野県道路公社は2026（令和8）年4月8日、「五輪大橋有料道路」を同年12月26日（土）0時より無料開放すると発表しました。【今も充分良心的じゃん…】これが「五輪大橋の通行料金表」です（画像で見る）五輪大橋有料道路は、長野市の東部を走る約1.3kmの有料道路です。千曲川を一気に渡る五輪大橋を主体とした南北ルートであり、市街地の外側を回る「長野環状道路」の一部を担っていま