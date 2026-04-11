米国の有名雑誌『TIME』が発表した「世界で最も素晴らしい場所」に三重県伊勢市の伊勢神宮が選出された。4月7日に毎日新聞の公式Xアカウントがこのニュース記事を投稿したところ、引用リポストを中心に激しい議論が巻き起こっている。【写真】SNSで大反響…伊勢神宮に“男装スタイル”で参拝した小野田紀美大臣と、皇室の方々の伊勢神宮参拝のご様子昨年選出の熊野那智大社によると…『TIME』誌は、伊勢神宮を「日本で最も重要な