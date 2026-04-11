陸上の出雲大会第1日は11日、島根県立浜山公園陸上競技場で200メートル（タイムレース）が行われ、男子は重谷大樹（グリーンクロス）が20秒86で制した。鈴木碧斗（住友電工）が20秒90で2位。いずれも追い風4.3メートルの参考記録。桐生祥秀（日本生命）はコンディション不良で欠場した。女子は日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が3.5メートルの追い風参考で23秒75をマークして優勝した。