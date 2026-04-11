整理収納アドバイザーの田中ゆみこです。「もっと広い収納スペースがあれば…」「パントリーさえあればキッチンが片づくのに」。家が片づかない原因を「収納スペースの少なさ」のせいにしていませんか？実は収納が少ない家ほど「使い方の工夫」をするだけでスッキリ整うようになります。今回はすぐに実践できるコツを3つご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?「使う場所に置くだけ」で片づく仕組みをつくる収納が少ない家でやり