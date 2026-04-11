“タフプレミアム仕様”で魅力がさらに際立つ新型「CR-V」ホンダは2026年2月27日、新型ミドルサイズSUV「CR-V」を日本で発売しました。CR-Vは1995年に初代が登場し、「Comfortable Runabout Vehicle」の名の通り、快適性と機動性を兼ね備えた都市型SUVとして人気を獲得しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型“5人乗り”SUV「CR-V」の“タフ＆上質”仕様です！ 画像で見る（30枚以上）現在は世界で1500万台以上