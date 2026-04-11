『北斗の拳』（集英社）や『サンクチュアリ』（小学館）をはじめ、数々のヒット漫画で原作者を務めた武論尊氏（78）が新著『悪と嘘を描く武論尊の漫画原作私論』（小学館新書）を上梓した。半世紀にわたって100作品超の漫画原作を手がけ、いまなお現役原作者として活動する武論尊氏に歴史的名作の誕生秘話を聞いた。【第2回】"繰り上げ当選"で起用された『北斗の拳』の原作者1983年に『少年ジャンプ』誌上で連載が始まった『北