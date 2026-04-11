【シアトル共同】米大リーグのマリナーズなどで活躍し、アジア人で初めて米国野球殿堂入りしたイチローさん（52）＝本名鈴木一朗＝の銅像がシアトルの本拠地球場に完成し10日、除幕式が行われた。イチローさんは「これがあることによって、いつの時代も思い出してもらえる」と感慨深そうに話した。銅像はTモバイル・パーク正面入り口近くに設置された。マリナーズでチームメートだったケン・グリフィーさん、エドガー・マルテ