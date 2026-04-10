◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（１０日・バンテリンドーム）阪神が土壇場９回に大逆転し、ヤクルトが巨人に敗れたため首位に浮上した。１点差に詰め寄り、なおも２死一、三塁で代打・前川が守護神の松山から右翼へ今季初安打となる同点二塁打。右翼手・尾田の失策が絡んで勝ち越した。続く近本も適時二塁打を放ち、一気に突き放した。先発・村上は序盤から制球不安定。２回に三塁手・佐藤の悪送球から先制点を失い、３