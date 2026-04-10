【新華社平壌4月10日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は10日、朝鮮の平壌で同国の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と会談した。王氏は次のように述べた。中国は朝鮮と両党・両国最高指導者の重要な共通認識を実行に移し、交流と往来を緊密にし、実務協力を促進し、中朝の伝統的友好に新たな時代の内容を注入していきたい。