岐阜と長野にまたがる御嶽山が4月10日、新たに国定公園の指定を受けました。標高3067mの御嶽山は、火山特有の地形や手つかずの生態系、山岳信仰の文化が評価され、一帯の2万8275ヘクタールが、岐阜県では3カ所目・全国で58カ所目の国定公園に指定されました。2014年の噴火では63人が犠牲になりましたが、最近は初夏に雪解け水の中に丸い雪が残る「ドラゴンアイ」も注目を集めていて、県は国の交付金を避難小屋やトイレ