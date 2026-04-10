ホルムズ海峡経由の原油タンカーの到着隻数ペルシャ湾からホルムズ海峡を抜け、日本に到着する原油タンカーが直近の1週間（4〜10日）で0隻となり、途絶状態となった。共同通信による自動船舶識別装置（AIS）のデータ分析で分かった。海峡が事実上封鎖された影響が出た。封鎖前の1年間の週間平均は7隻程度。海峡の通航が再開しても日本まで数週間かかる。国内の原油不足は当面続きそうだ。分析によると、例年は多い時期に週10隻