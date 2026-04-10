今週から県内の各自治体を訪問している石川県の山野知事。10日は南加賀の3市を訪れ、移動知事室を設けることに改めて意欲を示しました。10日、加賀市役所を訪れた山野知事。加賀市の山田市長との懇談では、人口減少や財政難など市の抱える課題について共有したということです。そして、県庁からは距離のある南加賀や奥能登への移動知事室の設置について、意欲を示しました。 石川県・山野 之義 知事：「一定の時間をかけて意