リッター22km走る！ トヨタ「新型カムリ」まもなく日本発売！2026年も4月中盤に近付き、新年度の慌ただしい空気が少しずつ落ち着きを見せるなか、日本の自動車ファンや業界関係者の間で大きな注目を集め続けている話題があります。それこそが、トヨタが日本市場への導入を予定している新型「カムリ」の存在です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型カムリ」です！（53枚）日本国内でのカムリは、2023年に10代目モデ