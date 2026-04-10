【おしえてビックさん・41】春になり心地よい日はお出かけする機会も増えます。そんなときに一緒に持っていきたいのが、コンパクトデジタルカメラ（コンデジ）です。手軽に日常を大切な思い出にすることができます。そこで、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館でカメラコーナー販売員の相澤祐翔（あいざわ・ゆうと）さんに、軽くてシンプルなコンデジをおしえてもらいました。●「機動力」「光学ズーム」「エモい／高画質」をチ