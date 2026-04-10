YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、ミヌエットの♂猫・みにらくんが洗濯物と戯れる様子。 きれいに畳まれた洗いたての洗濯物を前に、みにらくんは……。ニヤニヤ不可避の内容は記事執筆時点で1.2万回以上再生され、「ほのぼのする～」「ヌコあるある」「ママさんのお手伝い？笑」と多くのコメントが寄せられています。 【動画：洗濯物をたたんでいると、猫がやってき