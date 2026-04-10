YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」に投稿されたのは、ミヌエットの♂猫・みにらくんが洗濯物と戯れる様子。

きれいに畳まれた洗いたての洗濯物を前に、みにらくんは……。ニヤニヤ不可避の内容は記事執筆時点で1.2万回以上再生され、「ほのぼのする～」「ヌコあるある」「ママさんのお手伝い？笑」と多くのコメントが寄せられています。

【動画：洗濯物をたたんでいると、猫がやってきて…可愛すぎて許してしまう『迷惑行為』】

清潔好きなみにらくん

猫は毎日毛づくろいを欠かさない清潔好きな生き物。今回登場するみにらくんももちろん例に漏れず、この日は入念に顔を洗う様子を見せたのだそうです。

そんな清潔好きなみにらくんはあるものが大好きなんだとか。それは…

畳まれた洗濯物です。飼い主さん曰く、洗濯物を畳んでいると必ずやって来るのだそう。

きれいに畳まれた洗濯物の上に乗り、そしてその場でストップ。飼い主さんの邪魔をします。

まだ洗濯物を畳んでいる飼い主さんがみにらくんをどかそうとすると、遊びかと思ったのか飼い主さんの服の袖口をガブリ！

猫飼いさんなら一度は経験があるであろう「家事あるある」な光景。飼い主さんに同情しつつも、かわいくて頬が緩んでしまいます。

さらなる傍若無人なふるまい

飼い主さんの心の声が通じたのか、1度はその場を去るみにらくん。去り際、洗濯物のふわふわの感触を楽しむようにわざと踏んで去っていきます。

そして洗濯物を畳み終わったくらいのタイミングにまた戻ってきたみにらくんは…

近くで頭を掻き、抜けた毛が洗濯物に。「わざとやってるよね？」と思わず疑ってしまうような傍若無人なふるまいです。

さらには畳み終わった洗濯物に頭を突っ込み…

洋服のボタンを噛んでおもちゃのように遊びます。飼い主さんの「やめなさいw」という心の声への共感が止まりません。

最後は…「寝」

こんなに自由奔放に振る舞ったのに、みにらくんは反省０。

飼い主さん曰く「1ミリも悪いと思っていない顔」でかわいく飼い主さんを見つめます。そして最後は…

洗濯物の上で寝はじめてしまいました。家事は進まないけれど、こんな寝顔を見せられたら受け入れる以外の選択肢はありません。猫飼いさんの“宿命”を感じ、ほっこりする光景でした。

投稿には「洗濯物見るといたずら心がくすぐられるの？」「ママさんの洗濯物が大好きなんだね」「みにら君なら許せちゃうママさんも優しい」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」では、みにらくんと飼い主さんが織りなす、時に笑いも生まれる日常の様子が数多く紹介されています。

みにらさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。