【「ポケモンチャンピオンズ」メンテナンス】 4月10日10時 終了 ポケモンは、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）について、4月10日8時より実施していたメンテナンスを、同日10時に終了した。 今回のメンテナンスでは、ゲーム内で発生していた一部の不具合を修正。同時にメガシンカする際の順番や、特定の状況下で特性が正しく発動し