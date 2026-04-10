【「ポケモンチャンピオンズ」メンテナンス】 4月10日10時 終了

ポケモンは、Nintendo Switch用ポケモンバトル「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）について、4月10日8時より実施していたメンテナンスを、同日10時に終了した。

今回のメンテナンスでは、ゲーム内で発生していた一部の不具合を修正。同時にメガシンカする際の順番や、特定の状況下で特性が正しく発動しない問題、公開されたコーディネートチームの一部のポケモンの性別表記に誤りがあった問題などが修正される。

確認済みで今回修正が行なわれなかった不具合についても、今後調査を進めていくとしている。

□「現在発生している不具合について（4/10更新）」のページ

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