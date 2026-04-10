9日午前10時頃、三重県四日市市の東名阪自動車道の上り線で、大型トラック3台が絡む事故がありその横を通過しようとしたトレーラーが接触したということです。この事故で2人がケガをしましたが命に別状はないということです。現在、東名阪自動車ではリフレッシュ工事が行われていて事故当時、現場付近では3車線の内、2車線を規制して工事が行われ渋滞が発生していたということです。この事故の影響で東名阪自動車道の上り線鈴鹿イ