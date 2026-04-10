SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ミニワンピース姿のナイトショットを披露した。「撮影終わりだからメイク濃い裾のチェックがポイントのミニワンピ春にぴったりのカラーがお気に入り甘めな雰囲気だけどネック部分がアシメになってて大人っぽいの」この投稿にフォロワーらからは「美しい」「ほら〜かわいい〜」「ひらひらでミニすぎるすごいかっわいいー」「綺