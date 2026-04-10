歌手の松田聖子（６４）がパーソナリティーを務めるニッポン放送特別番組「松田聖子のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」が２６日午後７時半から放送される。デビュー４５周年を記念して２月２２日に開催した初の韓国公演（仁川インスパイアアリーナ）でのマル秘エピソードや、６月６日開幕の全国アリーナツアー「Ｓｅｉｋｏ’ｓＦａｉｒｙｌａｎｄ」（東京・有明アリーナほか全１３公演）への意気込みを語る予定。また、