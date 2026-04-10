歌手の松田聖子（６４）がパーソナリティーを務めるニッポン放送特別番組「松田聖子のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」が２６日午後７時半から放送される。

デビュー４５周年を記念して２月２２日に開催した初の韓国公演（仁川インスパイアアリーナ）でのマル秘エピソードや、６月６日開幕の全国アリーナツアー「Ｓｅｉｋｏ’ｓ Ｆａｉｒｙｌａｎｄ」（東京・有明アリーナほか全１３公演）への意気込みを語る予定。また、リスナーからの質問やメッセージ、リクエストなどにも応えていく（募集は１４日まで）。

特番に際し、韓国公演を終えたばかりの聖子に、番組スタッフから「世界中の（ファンの）皆さまとのコミュニケーションのアシストをしたい」という企画提案があった。

同局はパーソナリティー本人の声質、雰囲気を保ったまま、英語や中国語、韓国語など８言語への音声変換が可能な音声多言語翻訳ツール「リングイイネ！」を開発したが、番組内で、この機能を用いた特別企画が決定。過去の番組でのトークを、聖子の声色を生かしたまま他国の言語に変換。“ＡＩ聖子”による声がお披露目される。どの言語を話すかは、当日のお楽しみだ。

聖子は「新年度のスタートとして『松田聖子のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ』で、リスナーの皆様とご一緒できることをとても幸せに思います。特別企画もご用意しました。皆様に楽しんでいただける番組にできますよう精いっぱい頑張ります」とコメントした。