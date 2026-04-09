＜東建ホームメイトカップ初日◇9日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞名前の由来は、ボクシング漫画「あしたのジョー」から。ボクシング経験ゼロの25歳・青木尉（じょう）が存在感を見せた。【写真】こちらは『北斗の拳』が由来ですまだ青木の名前を知る人は少ないかもしれない。今大会がレギュラーツアー3試合目（アマチュアを含む）。前回は2021年の「日本プロ」で、実に5年ぶりの参戦とな