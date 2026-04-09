買取王国（3181東証スタンダード）。会社四季報曰く。「中古品の買い取り・販売。衣料、ホビー主の路面店「買取王国」を東海地盤に展開、工具店が急成長」（特色欄）。業績欄の見出しは【増益続く】。いわゆる「リユース業」。物を大切に使う・・・という風潮の深まりに伴い、市場規模は今後も拡大傾向とされている。【こちらも】6月にHD化、前澤化成工業は着実な歩みPBR1倍割れは株価材料視買取王国の収益動向、取り扱って