４月10日（火）発売のサッカーダイジェストでは、百年構想リーグで奮闘するFC東京を大特集!!室屋成、佐藤恵允のスペシャルインタビューや、常盤亨太×稲村隼翔の特別対談、佐藤龍之介、松橋力蔵監督、長友佑都のストーリー、平畠啓史さんと石川直宏さんがFC東京について語り合うスペシャルトーク、今季の戦術解説、FC東京の歴史＆レジェンド選手大一覧など大ボリュームの内容です。また今回は東京ドロンパの魅力に迫る中綴じ